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«Спартак» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

«Спартак» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» за 2.45.

«Это будет уже пятая встреча соперников в текущем сезоне. И если в Нижнем Новгороде у красно-белых шансов нет, то в двух домашних матчах они набрали целых три очка. Нижегородцы скромничают на выезде и забивают явно меньше, чем дома.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На стороне «Торпедо», безусловно, будет лишний день отдыха плюс позитив, пришедший в раздевалку вместе с шикарной победой над ЦСКА в предыдущем туре. Понятно, что нижегородцы привычно понесутся, как раненая в анус рысь, и менее восстановившимся красно-белым придется немало попотеть, чтобы эти наскоки отразить. Многое будет зависеть от работы спартаковского кипера, потому что замерзнуть ему гости точно не дадут.

Поэтому нетрудно предположить достаточно веселый в голевом содержании матч с тоталом, стартующим от 5,5 и выше. Тон, конечно, должны задавать гости, поскольку в целом у них игра идет и «Спартак» даже в Москве не должен стать для сегодняшнего «Торпедо» большим тормозом, хоть и будет для этого делать все, что может. Поэтому храбро предполагаю два очка гостей, причем набранные в основное время. Если уж «Торпедо» сумело обыграть ЦСКА, то со «Спартаком» оно должно справиться как минимум не хуже. А «не хуже» — это и есть победа в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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