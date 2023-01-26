«Реал» — «Атлетико»: ставка Алексея Андронова на игру 1/4 финала Кубка Испании

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Реал» — «Атлетико» в 1/4 финала Кубка Испании сезона-2022/2023.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.86.
«Реал» Мадрид — «Атлетико» в четвертьфинале Кубка Испании. Результаты первого дня обязывают «Реал» проходить дальше. «Барселона» прошла. А извечное противостояние между этими командами никуда не делось, оно продолжается.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Атлетико», конечно, сложный соперник, который умеет выстраивать крайне неприятный сценарий игры для любой команды. Но мне всё-таки кажется, что здесь будет очень осторожный футбол. Это кубковая игра, здесь всё решает один матч. Я совершенно не уверен, что «Реал» сейчас готов бросаться вперёд, подтверждением этому служит матч с «Барселоной» в Суперкубке. Тогда «Реал» два раза ударил в створ, и сделал это уже после 90-й минуты. Я абсолютно уверен, что «Атлетико» никуда не побежит. Скорее всего, мы долго будем видеть позиционные шахматы, расчёт будет на контратаку или реализацию индивидуального мастерства.
Выберу тотал меньше 2.5 мяча за 1.86. Мне кажется, здесь максимум, на что можно рассчитывать, это 2:0, при ничьей 1:1 в основное время вряд ли кто-то полезет рисковать, а вполне возможно, что судьбу встречи решит единственный забитый гол», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 11.22.
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Прогноз на матч «Альмерия» — «Эспаньол» с коэффициентом 3.25.
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