«Спартак» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 26 января

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Торпедо».
Ставка: ничья за 3.90.
«Нижегородская команда под руководством Игоря Ларионова значительно преобразилась, и радуется глаз, когда смотрю хоккей в её исполнении. В таблице Западной конференции настолько плотная ситуация, что для «Торпедо» нельзя терять очки, побеждать лучше в основное время, чтобы не довести дело до буллитов. Штрафные броски многие сравнивают с лотереей и в ней не всегда везёт тем, кто находится в таблице на более высоком месте…
Лучшие прогнозы на сегодня.
Впрочем, «Спартаку» очки ещё нужнее. Красно-белые хотя и находятся на данный момент в зоне плей-офф, тем не менее чувствовать себя спокойно никак не могут – «на пятки» наступает череповецкая «Северсталь». С ничьей в основное время в прошлом домашнем матче «Спартака» я оказался прав. Предскажу и в предстоящем матче, что победитель будет определяться за пределами 60 минут игры. Ничья в основное время», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 11.22.
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Прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.30.
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