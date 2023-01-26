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«Спартак» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 26 января

«Спартак» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 26 января
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Торпедо».

Ставка: ничья за 3.90.

«Нижегородская команда под руководством Игоря Ларионова значительно преобразилась, и радуется глаз, когда смотрю хоккей в её исполнении. В таблице Западной конференции настолько плотная ситуация, что для «Торпедо» нельзя терять очки, побеждать лучше в основное время, чтобы не довести дело до буллитов. Штрафные броски многие сравнивают с лотереей и в ней не всегда везёт тем, кто находится в таблице на более высоком месте…

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Впрочем, «Спартаку» очки ещё нужнее. Красно-белые хотя и находятся на данный момент в зоне плей-офф, тем не менее чувствовать себя спокойно никак не могут – «на пятки» наступает череповецкая «Северсталь». С ничьей в основное время в прошлом домашнем матче «Спартака» я оказался прав. Предскажу и в предстоящем матче, что победитель будет определяться за пределами 60 минут игры. Ничья в основное время», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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