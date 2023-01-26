«Реал» Мадрид — «Атлетико»: смотреть онлайн матч Кубка Испании, прямая трансляция

26 января состоится матч 1/4 финала Кубка Испании «Реал» — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. В букмекерских конторах можно поставить на победу команды Карло Анчелотти с коэффициентом 1.97, а шансы «Атлетико» оценены в 4.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.
Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Атлетико» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.86.
Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.92.
Экспресс с коэффициентом 11.22.
Трансфер Дзюбы в «Пари НН» под угрозой срыва из-за публикаций в СМИ.
Прогноз на матч «Альмерия» — «Эспаньол» с коэффициентом 3.25.
«Лион» заинтересован в Изидоре.
Прогноз на матч «Гронинген» — «Камбюр» с коэффициентом 3.25.
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