Карен Хачанов — Стефанос Циципас: когда матч Australian Open, где смотреть, прогнозы

27 января в матче 1/2 финала Australian Open россиянин Карен Хачанов сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Ориентировочное начало встречи — 06:35 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на канале Eurosport.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают фаворитом матча грека. Поставить на победу Циципаса можно с коэффициентом 1.42. Шансы Карена Хачанова оценили коэффициентом 2.85.
Букмекеры считают, что матч продлится более трёх партий. Сделать ставку на ТБ 3.5 сета можно с коэффициентом 1.51, а на ТМ 3.5 сета дают 2.45.
Хачанов на пути к полуфиналу победил Бернабе Сапата Миральеса, Джейсона Кублера, Фрэнсиса Тьяфу, Йосихито Нисиоку и Себастьяна Корду. Циципас оказался сильнее Кантена Али, Ринки Хидзикаты, Таллона Грикспура, Янника Синнера и Иржи Лехечки.
Экспресс с коэффициентом 11.22.
Веснина: Хачанов превосходит Циципаса и в физическом плане, и в выносливости.
Соболенко: в полуфинале Australian Open ждёт настоящая битва.
Роднина: теннис уже давно стал для россиян любимым видом спорта.
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