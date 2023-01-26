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Карен Хачанов — Стефанос Циципас: когда матч Australian Open, где смотреть, прогнозы

Карен Хачанов — Стефанос Циципас: когда матч Australian Open, где смотреть, прогнозы
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27 января в матче 1/2 финала Australian Open россиянин Карен Хачанов сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Ориентировочное начало встречи — 06:35 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на канале Eurosport.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом матча грека. Поставить на победу Циципаса можно с коэффициентом 1.42. Шансы Карена Хачанова оценили коэффициентом 2.85.

Букмекеры считают, что матч продлится более трёх партий. Сделать ставку на ТБ 3.5 сета можно с коэффициентом 1.51, а на ТМ 3.5 сета дают 2.45.

Хачанов на пути к полуфиналу победил Бернабе Сапата Миральеса, Джейсона Кублера, Фрэнсиса Тьяфу, Йосихито Нисиоку и Себастьяна Корду. Циципас оказался сильнее Кантена Али, Ринки Хидзикаты, Таллона Грикспура, Янника Синнера и Иржи Лехечки.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

Веснина: Хачанов превосходит Циципаса и в физическом плане, и в выносливости.

Соболенко: в полуфинале Australian Open ждёт настоящая битва.

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