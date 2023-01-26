Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: дата матча Кубка Англии, где смотреть, прогнозы и ставки

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: дата матча Кубка Англии, где смотреть, прогнозы и ставки
Комментарии

27 января состоится матч 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск.

Легальной трансляции на территории России не запланировано.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на победу команды Пепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77, а шансы «Арсенала» оценены в 4.40. Заключить пари на ничью предлагается за 4.30.

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.20.

Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.67. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

Трансфер Дзюбы в «Пари НН» под угрозой срыва из-за публикаций в СМИ.

Прогноз на матч «Альмерия» — «Эспаньол» с коэффициентом 3.25.

«Лион» заинтересован в Изидоре.

Прогноз на матч «Гронинген» — «Камбюр» с коэффициентом 3.25.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023