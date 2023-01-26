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«Металлург» — «Ак Барс»: когда матч КХЛ, где смотреть, кто фаворит, какие прогнозы

«Металлург» — «Ак Барс»: когда матч КХЛ, где смотреть, кто фаворит, какие прогнозы
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27 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на канале KHL.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.27. На победу казанцев эксперты предлагают коэффициент 3.10.

Букмекеры сомневаются, что матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, тотал меньше 4.5 шайбы — также за 1.90.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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