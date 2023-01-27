«Манчестер Сити» — «Арсенал»: эксперты назвали фаворита матча Кубка Англии

27 января состоится матч 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск.
Легальной трансляции на территории России не запланировано.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на победу команды Пепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77, а шансы «Арсенала» оценены в 4.40. Заключить пари на ничью предлагается за 4.30.
Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.20.
Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.67. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.20.
Экспресс с коэффициентом 7.44.
«Аль-Наср» Роналду проиграл в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.
Прогноз на матч «Альмерия» — «Эспаньол» с коэффициентом 3.25.
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Прогноз на матч «Гронинген» — «Камбюр» с коэффициентом 3.25.
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