Новак Джокович — Томми Пол: ставка Надежды Петровой на полуфинал Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Australian Open Новак Джокович – Томми Пол.
Ставка: победа Пола с форой (+8.5) за 1.77.
«Второй полуфинал мужского турнира будет куда менее интересным и захватывающим. Новак Джокович против американца Томми Пола. Джокович идёт к своему очередному трофею, и американец явно не сможет его остановить. Серб с каждым выигранным матчем играет чище, он уверен в себе, практически не даёт своим соперникам ни единого шанса. Американец смотрится на нынешнем турнире весьма неплохо, но полуфинал, думаю, — это максимум, на что он может рассчитывать. Ему не по силам выиграть матч у Джоковича.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Не верю, что Пол сможет «зацепить» хотя бы сет. Да, он хорош на своей подаче, старается не ошибаться, уверенно играет на задней линии, но Джокович всё равно найдёт путь к победе. Тем не менее американец сможет навязать борьбу и, думаю, крупно не проиграет. Поэтому рискну поставить на Пола с форой (+8,5)», — сказала Петрова.
Экспресс с коэффициентом 9.10.
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