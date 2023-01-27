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«Авангард» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Авангард» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Динамо» М.

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.62.

«На повестке дня противостояние команд, перед которыми вопрос плей-офф не стоит уже давно, поскольку они в нём с самого начала прописались. И даже когда «Авангард» в октябре прошлого года, в конце своей безумной выездной серии, бился головой о дно Восточной конференции, всё равно никто не сомневался, что «ястребы» воспрянут и в плей-офф все равно выйдут. Что в итоге и получается. Но в последнее время в слаженном омском механизме что-то не срабатывает, и «Авангард» в предыдущем туре потерпел уже третье поражение подряд. При этом проигрыш «Ак Барсу» можно объяснить и простить, но два следующих поражения – от «Нефтехимика» и «Трактора» — цензурным комментариям не подлежат.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ведь теперь «Авангарду» придётся играть с московским «Динамо», которое совсем не «Трактор» и уж тем более не «Нефтехимик». Правда, в предыдущем туре бело-голубые тоже оскоромились, уступив в Екатеринбурге. Тогда как неделю назад дома укатали этот же самый «Автомобилист» всухую и, как говорится, ничто не предвещало.

Что же нам теперь ждать? Во-первых, не следует ждать большого количества заброшенных шайб. «Авангард» в последних матчах больше двух не забивает, молодое нападение «Динамо» тоже почему-то подсело. То есть можно смело ставить тотал, не превышающий 7.5, и больше не заморачиваться этим вопросом. Что же касается итогового результата, то «ястребам» перед своими болельщиками отступать уже некуда. Предположу, что они, как более заинтересованные в результате, его в итоге и добьются. Думаю, «Авангард» любым возможным способом наберёт два очка, но далеко не факт, что это получится сделать в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

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