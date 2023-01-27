Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барыс» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Барыс» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
Комментарии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» в матче за 1.98.

«То, что сейчас творится в самом низу турнирной таблицы Восточной конференции, смотрится как детектив и триллер одновременно. Зрелище действительно захватывающее, а напряжение многократно усиливается тем, что кто-то из команд, занимающих места с восьмого по 11-е, в каждом туре играет друг с другом. Теперь нам предстоит матч «Барыс» — «Трактор», и по накалу борьбы он вполне может переплюнуть начинающийся на полчаса позже матч «Магнитка» — «Ак Барс».

Лучшие прогнозы на сегодня.

По идее, каждый из соперников должен добиваться победы в основное время – чтобы не подтягивать за собой прямого конкурента. Но рисковать в такой ситуации никто не станет, обе команды и без того играют от обороны, а тут будут так играть вдвойне-втройне. Поэтому не стоит удивляться результату предыдущего матча «Барыса», в котором казахстанские болельщики увидели первую шайбу только в серии послематчевых буллитов. В этом матче следует ждать чего-то очень похожего, поэтому можно смело закладываться на тотал менее 5.5 (и это с большим запасом).

В данный момент «Трактор» выглядит посильнее «Барыса», который, как ни крути, два своих последних матча проиграл, пусть и за пределами основного времени. А челябинцы порвали в Омске «Авангард», но даже после этой победы им все равно деваться некуда. Поэтому предположу, что «Трактор» в Астане хоть круть-верть, хоть верть-круть, но наберёт два очка. Сколько при этом перепадёт «Барысу» — науке, увы, неизвестно», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

«Вашингтон» фотографией Овечкина поздравил Гретцки с днём рождения.

Прогноз на матч «Локомотив» — СКА с коэффициентом 2.70.

Василевский — рекордсмен НХЛ по победам в первых 400 матчах в лиге.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Нефтехимик» с коэффициентом 3.20.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023