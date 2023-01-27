«Барыс» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Трактор».
Ставка: победа «Трактора» в матче за 1.98.
«То, что сейчас творится в самом низу турнирной таблицы Восточной конференции, смотрится как детектив и триллер одновременно. Зрелище действительно захватывающее, а напряжение многократно усиливается тем, что кто-то из команд, занимающих места с восьмого по 11-е, в каждом туре играет друг с другом. Теперь нам предстоит матч «Барыс» — «Трактор», и по накалу борьбы он вполне может переплюнуть начинающийся на полчаса позже матч «Магнитка» — «Ак Барс».
Лучшие прогнозы на сегодня.
По идее, каждый из соперников должен добиваться победы в основное время – чтобы не подтягивать за собой прямого конкурента. Но рисковать в такой ситуации никто не станет, обе команды и без того играют от обороны, а тут будут так играть вдвойне-втройне. Поэтому не стоит удивляться результату предыдущего матча «Барыса», в котором казахстанские болельщики увидели первую шайбу только в серии послематчевых буллитов. В этом матче следует ждать чего-то очень похожего, поэтому можно смело закладываться на тотал менее 5.5 (и это с большим запасом).
В данный момент «Трактор» выглядит посильнее «Барыса», который, как ни крути, два своих последних матча проиграл, пусть и за пределами основного времени. А челябинцы порвали в Омске «Авангард», но даже после этой победы им все равно деваться некуда. Поэтому предположу, что «Трактор» в Астане хоть круть-верть, хоть верть-круть, но наберёт два очка. Сколько при этом перепадёт «Барысу» — науке, увы, неизвестно», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 9.10.
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