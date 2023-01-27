«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на игру Кубка лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» – «Арсенал».
Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 1.5 за 2.06.
«Ман Сити» наилучшим образом отреагировал на происходившие неудачи. После двух поражений кряду – от «Саутгемптона» и «МЮ» — команда Гвардиолы уступала 0:2 к перерыву от «Тоттенхэма». И, кажется, именно в те 15 минут Гвардиола нашёл нужные слова и достучался наконец до своих подопечных. После этого «Сити» выиграл все три тайма – один у «шпор» и два у «Вулверхэмптона», забив за эти 135 минут аж семь мячей.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Наверняка, встав на победный путь, команда с него так просто уже не свернёт, и, в каком бы составе она ни вышла на матч Кубка, для того, чтобы выйти в следующий раунд, будут приложены все силы.
У «Арсенала» всё по-прежнему хорошо – в последних двух турах одержаны важные победы над «Тоттенхэмом» и «МЮ», «канониры» кажутся всё более вероятными обладателями титула чемпионов. Но до этого ещё далеко, а пока нужно отыграть кубковый матч и не слишком в нем переусердствовать. Думаю, как раз мысль о том, что в этой игре необязательно выложиться на сто процентов, вкупе с противоположным настроем у хозяев и поможет последним победить», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 9.10.
Прогноз на матч «Альмерия» — «Эспаньол» с коэффициентом 3.20.
«Зенит» предложил «Ньюкаслу» приобрести Малкома.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» с коэффициентом 1.59.
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