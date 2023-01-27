Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал».
Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.78.
«Арсенал» феноменален и уже удивил всех, многих воодушевляя своей игрой. Качество футбола, который показывает «Арсенал», впечатляет. У Артеты сыгранный состав и заслуженное первое место в АПЛ. «Манчестер Сити» пока в позиции догоняющего. Холанд оформил очередной хет-трик в прошлой встрече. Думаю, что основной задачей Артеты будет удержать первое место в АПЛ. Поэтому кубковые противостояния отходят на второй план.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Нечто похожее было у Юргена Клоппа, когда он выигрывал с «Ливерпулем» АПЛ или Лигу чемпионов. Он очень сильно ротировал состав в национальных кубках. Не исключаю, что и Артета сделает много перестановок и предоставит отдых кому-то из основы.
С другой стороны, «Манчестер Сити» крайне важно переиграть «Арсенал». Гвардиоле нужно показать, что один на один «Сити» сильнее. Гвардиола будет более мотивированным на эту встречу. «Горожанам» нужна победа над «Арсеналом» здесь и сейчас, а у «Арсенала» в голове сложная задача взять чемпионство в АПЛ», — сказал Гутцайт.
Экспресс с коэффициентом 9.10.
Прогноз на матч «Альмерия» — «Эспаньол» с коэффициентом 3.20.
«Зенит» предложил «Ньюкаслу» приобрести Малкома.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» с коэффициентом 1.59.
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