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Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал»

Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал»
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Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.78.

«Арсенал» феноменален и уже удивил всех, многих воодушевляя своей игрой. Качество футбола, который показывает «Арсенал», впечатляет. У Артеты сыгранный состав и заслуженное первое место в АПЛ. «Манчестер Сити» пока в позиции догоняющего. Холанд оформил очередной хет-трик в прошлой встрече. Думаю, что основной задачей Артеты будет удержать первое место в АПЛ. Поэтому кубковые противостояния отходят на второй план.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Нечто похожее было у Юргена Клоппа, когда он выигрывал с «Ливерпулем» АПЛ или Лигу чемпионов. Он очень сильно ротировал состав в национальных кубках. Не исключаю, что и Артета сделает много перестановок и предоставит отдых кому-то из основы.

С другой стороны, «Манчестер Сити» крайне важно переиграть «Арсенал». Гвардиоле нужно показать, что один на один «Сити» сильнее. Гвардиола будет более мотивированным на эту встречу. «Горожанам» нужна победа над «Арсеналом» здесь и сейчас, а у «Арсенала» в голове сложная задача взять чемпионство в АПЛ», — сказал Гутцайт.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

Прогноз на матч «Альмерия» — «Эспаньол» с коэффициентом 3.20.

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