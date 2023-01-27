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«Локомотив» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Ярославле

«Локомотив» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Ярославле
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — СКА.

Ставка: победа СКА в матче за 1.80.

«В нынешнем сезоне «Локомотив» играет против СКА хорошо. Даже очень хорошо. Из четырёх проведённых междусобойчиков ярославцы взяли два, причём один даже в Санкт-Петербурге. И в предстоящем матче больше нюансов вроде бы на стороне железнодорожников: они играют дома, они в кои-то веки отдыхали на сутки больше армейцев. А самое главное, в предыдущем туре они «в рабочем порядке» одолели «Витязь», тогда как у питерцев на следующий день был тяжелейший матч с ЦСКА.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но, по моему убеждению, всё это лишь осложняет задачу СКА, но отнюдь не делает её нерешаемой. Да, питерцам в Ярославле придется помучиться. Да, скорее всего, всё решится в одну шайбу, а если и будет вторая, то она влетит в пустые ворота. Да, вероятность овертайма весьма высока. И всё-таки фаворит в этом матче не «Локомотив», а СКА. И это уже чистая вкусовщина, которую трудно чем-то аргументировать, её либо чувствуешь, либо нет.

Итак, у нас будет, конечно же, низовой матч. Тотал в котором точно не уйдёт выше 5.5, да и вряд ли вообще дойдёт до него, как бы не с футбольным счётом сыграли. В итоге же, баю, два очка наберёт всё-таки СКА, который вытащит игру на индивидуальном мастерстве своих игроков», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

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