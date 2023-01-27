«Манчестер Сити» — «Арсенал»: ставка Павла Погребняка на матч 1/16 финала Кубка Англии

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал».
Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.70.
«Поговорим о матче Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Однозначно статусная встреча, несмотря на раннюю стадию турнира. Это два лидера АПЛ.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Учитывая предстоящую двухнедельную паузу в чемпионате, максимализм тренеров, ротации в составах ждать не приходится.
«Арсенал» продолжает шокировать всю Англию, а «Манчестер Сити» приходит в себя после поражения от «МЮ» и «Саутгемптона». Поставлю на победу учителя над учеником. Победа «Манчестер Сити» оценивается в 1.70», — сказал Погребняк.
Экспресс с коэффициентом 9.10.
Прогноз на матч «Альмерия» — «Эспаньол» с коэффициентом 3.20.
«Зенит» предложил «Ньюкаслу» приобрести Малкома.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» с коэффициентом 1.59.
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