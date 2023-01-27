Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Металлург» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Магнитогорске

«Металлург» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Магнитогорске
Комментарии

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Металлург» и «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.98.

«Обсудим топ-матч КХЛ, который пройдёт в пятницу. «Металлург» сыграет против «Ак Барса». По данным на среду «Металлург» располагается на втором месте, а «Ак Барс» — шестой. Разница по очкам мизерная. Это невероятная плотность таблицы и отличный шанс «Ак Барсу» обогнать «Металлург».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Таким образом можно даже выйти и на первое место на Востоке. Перед началом сезона это казалось очевидным. К середине сезона это казалось невероятным, так как при Знарке «Ак Барс» выглядел ужасно.

Когда у руля оказался Билялетдинов, то команда заиграла в правильный хоккей. Игра пошла скучная, но 10 матчей подряд «Ак Барс» набирает очки. Не исключено, что таким методом «Ак Барс» может спокойно взять и Кубок Гагарина.

«Металлург» прилично лихорадит. Казалось перед началом сезона, что «Металлург» будет фаворитом Востока, но пока его лихорадит. У «Магнитки» хорошая атака, там есть свои хоккейные бразильцы, но они могут и пропустить много.

Предполагаю, что в этом матче выиграет «Ак Барс», причём неважно, в основное время или нет», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

«Вашингтон» фотографией Овечкина поздравил Гретцки с днём рождения.

Прогноз на матч «Локомотив» — СКА с коэффициентом 2.70.

Василевский — рекордсмен НХЛ по победам в первых 400 матчах в лиге.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Нефтехимик» с коэффициентом 3.20.

«Металлург» — «Ак Барс». Билялетдинов в шаге от лидерства «Металлург» — «Ак Барс». Билялетдинов в шаге от лидерства
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023