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«Салават Юлаев» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ в Уфе

«Салават Юлаев» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ в Уфе
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Северсталь».

Ставка: «Северсталь» не проиграет за 2.03.

«После четырёх подряд поражений «Салават» наконец-то победил. Причем победил не кого-нибудь там, а победил самого принципиального своего соперника в «зелёном дерби». Но победа эта отнюдь не свидетельствует о том, что в «Салавате» всё в порядке. Она свидетельствует лишь о том, что уфимцы обыграли казанцев. И уже на следующий день всё может вернуться на круги своя, о чём, конечно же, в Череповце втайне мечтают.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поэтому я не стану размышлять на тему, как «Салават» будет рвать «Северсталь» — вдоль или поперёк, на ветошь или на лоскуты. Потому что разрыва не будет. В момент написания данного прогноза автор этих строк ещё не знал, чем закончится матч китайцев с белорусами, но даже если «Куньлунь» победит, то «Северстали» всё равно надо будет умирать в Уфе.

А поскольку ни «Салават», ни «Северсталь» в последнее время много не забивают, то ждать в предстоящем матче голевого изобилия, мягко говоря, бесполезно. И тотал точно не взлетит выше 6.5 (причём это с приличным запасом, которым, в принципе, можно и пренебречь). Ещё большей наглостью с моей стороны будет предположить, что «Северсталь» в Уфе наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время. Хоть это и выглядит сейчас немножко фантастикой», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

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