«Адмирал» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Сибирь».

Ставка: «Адмирал» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 4.32.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Сибирь» выиграла первый матч дальневосточного турне и вернула себе лидерство в Восточной конференции. Но в прошедшем матче важно то, что сибиряки второй раз подряд разбазарили преимущество, «заработанное непосильным трудом». На этот раз, правда, не столь большое, как было в домашнем матче с «Амуром», да и отскочить в серии послематчевых буллитов новосибирцы сумели, но второй звоночек тем не менее для них прозвенел.

Поскольку между двумя аналогичными матчами промежуток всего в два дня, то вряд ли следует ждать каких-либо кардинальных изменений в стратегии и тактике соперников. Тем более, что своей стратегии и своей тактики и хозяева, и гости придерживаются с самого начала сезона, и это приносит им результат, особенно «Сибири».

Значит, мы не только вправе ожидать от второго матча данных соперников определённой кальки с первой игры (с определёнными оговорками, конечно же), но и достаточно похожего результата. Более того, в принципе, прогноз, данный на первый матч, является вполне рабочим и сейчас. А на первый матч, если кто забыл, автор этих строк прогнозировал тотал от 4.5 шайбы и выше, а также минимум одно очко для хозяев, сиречь «Адмирала». Прогноз этот сработал, почему бы снаряду не попасть в ту же самую воронку и второй раз?

Поэтому я нежно копипащу предыдущий прогноз, перенося его на вторую игру. В полной уверенности, что команды и на этот раз не подведут».

Экспресс с коэффициентом 8.80.

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