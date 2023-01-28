«Жирона» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на встречу Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Жирона» — «Барселона» в 19-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 1.5 мяча за 1.85.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«После кубковых матчей переключаемся на чемпионат Испании. Очередной матч в 19-м туре. У нас впереди каталонское дерби. «Жирона» примет «Барселону».

У «Жироны» была впечатляющая серия, когда команда не проигрывала и забивала в каждом матче, но в последней встрече «Жирона» проиграла «Вильярреалу», получив два пенальти в компенсированное время. Это был редкий случай, когда «Жирона» не огорчила соперника, но даже в этом матче у «Жироны» были моменты.

«Барселона» в полном порядке. Сине-гранатовые выиграли и Суперкубок Испании и на три очка опережают мадридцев. Последние две победы с минимальным счётом не должны вводить в заблуждение. «Барса» много моментов создаёт и много не реализует. Сейчас в порядке Дембеле. Хави нашёл ему место на поле. Да, у соперников были моменты отыграться, но «Барса» в тех матчах выиграла абсолютно закономерно.

Надо признать, что «Барселона» не совсем комфортно чувствует себя на выезде. Плюс «Жирона» после поражения от «Вильярреала» постарается реабилитироваться. Мне кажется, что гостям будет непросто, но минимум два мяча «Барса» забьёт и наверняка выиграет.

Наверняка болельщики погонят «Жирону», за что «Барса» накажет соперника, который раскрылся, но если «Барселона» хочет стать чемпионом, то в таких матчах она не имеет права терять очки и останавливаться. Мой прогноз — победа «Барселоны» при ТБ (1.5) мяча».

Экспресс с коэффициентом 8.80.

Хави: не выиграть «Жирону» — катастрофа.

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