«МЮ» — «Рединг»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Рединг».

Ставка: победа «МЮ» всухую за 1.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Манчестер Юнайтед» в двух предыдущих турах чемпионата смог добыть всего одно очко и рискует покинуть зону Лиги чемпионов, хотя ещё имеет три очка отрыва от «Тоттенхэма». Вероятнее всего, это приведёт к ротации в составе в кубковой встречи с удобным соперником и вряд ли стоит ждать основы со стороны манкунианцев. Однако по всем параметрам они в любом виде сильнее нынешнего соперника и однозначно считаются явными фаворитами противостояния.

«Рединг», в свою очередь, неважно смотрится в Чемпионшипе после возобновления и следует в середине таблицы, но до зоны переходных матчей на повышение всего пять очков. Состав вполне может поставить чемпионат в приоритет, учитывая имеющуюся возможность побороться за места в АПЛ. Да и в любом случае клуб не имеет таких ресурсов, чтобы конкурировать на равных на несколько фронтов с подобными соперниками.

На мой взгляд, в этой паре всё предельно понятно и интриги ждать не стоит. «Манчестер Юнайтед», несмотря на два неудачных результата, находится в отличном тонусе. «Красные дьяволы» постараются порадовать свою публику уверенной победой в Кубке Англии после невзрачных выступлений в АПЛ. Я считаю, что «Рединг» не сможет не только зацепиться за положительный исход, но и не сумеет даже отличиться.

Мой прогноз — победа «Манчестер Юнайтед» всухую за коэффициент 1.80».

Экспресс с коэффициентом 8.80.

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