«Куньлунь» — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Куньлунь Ред Стар» и «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.27.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Раньше мы на эту игру не обратили бы внимания, но теперь «Спартак» ведёт отчаянную борьбу за выход в плей-офф. На данный момент «Спартак» идёт седьмым в Западной конференции (57 очков в 56 матчах). Причём минское «Динамо» (56 очков в 56 матчах) очень рядом, а череповецкая «Северсталь» (56 очков в 55 матчах) вообще опережает «Спартак» по потерянным очкам.

При этом «Куньлунь» (43 очка в 56 матчах) уже ни на что не претендует. Да, какие-то вспышки у китайского франчайза случаются. Например, недавняя победа над «Витязем» (4:0), но в целом «Куньлунь» много проигрывает.

Да, «Спартак» тоже не показывает выдающийся хоккей. Недавнее домашнее поражение от «Торпедо» (0:4) – тому доказательство. Там красно-белые выглядели безвольно.

«Спартак» просто обязан побеждать «Куньлунь» — и недавно это уже делал, когда 15 января справился с китайцами со счётом 3:2.

Вот я и жду чего-то такого: упорная борьба, может быть, даже низовой матч, хотя не факт. Победа «Спартака» тут прям must have.

Я бы в этом матче взял кэф 2.27 на то, что «Спартак» одержит победу в основное время».

Экспресс с коэффициентом 8.80.

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