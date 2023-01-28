«Куньлунь» — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Куньлунь Ред Стар» и «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» за 2.27.
«Раньше мы на эту игру не обратили бы внимания, но теперь «Спартак» ведёт отчаянную борьбу за выход в плей-офф. На данный момент «Спартак» идёт седьмым в Западной конференции (57 очков в 56 матчах). Причём минское «Динамо» (56 очков в 56 матчах) очень рядом, а череповецкая «Северсталь» (56 очков в 55 матчах) вообще опережает «Спартак» по потерянным очкам.
При этом «Куньлунь» (43 очка в 56 матчах) уже ни на что не претендует. Да, какие-то вспышки у китайского франчайза случаются. Например, недавняя победа над «Витязем» (4:0), но в целом «Куньлунь» много проигрывает.
Да, «Спартак» тоже не показывает выдающийся хоккей. Недавнее домашнее поражение от «Торпедо» (0:4) – тому доказательство. Там красно-белые выглядели безвольно.
«Спартак» просто обязан побеждать «Куньлунь» — и недавно это уже делал, когда 15 января справился с китайцами со счётом 3:2.
Вот я и жду чего-то такого: упорная борьба, может быть, даже низовой матч, хотя не факт. Победа «Спартака» тут прям must have.
Я бы в этом матче взял кэф 2.27 на то, что «Спартак» одержит победу в основное время».
Экспресс с коэффициентом 8.80.
Сорокин установил уникальное достижение в НХЛ.
Марченко – первый игрок НХЛ за 96 лет с 12 голами без передач.
Сорокин вышел на четвёртое место в истории «Айлендерс» по сухим матчам.
- 28 января 2023
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
06:42
- 27 января 2023
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 26 января 2023
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30