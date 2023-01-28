«Адмирал» — «Сибирь»: где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция, по какому каналу

28 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Сибирь». Начало встречи — в 10:00 мск.
Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканалах KHL и KHL Prime.
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Адмирала» в основное время можно с коэффициентом 2.90. На победу «Сибири» эксперты предлагают коэффициент — 2.46.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Адмирал» — «Сибирь» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.45, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.58.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.0.
Экспресс с коэффициентом 8.80.
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