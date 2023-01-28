«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт» в 18-м туре Бундеслиги сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.83.
«Учитывая приближающуюся Лигу чемпионов, «Баварии» надо набирать форму и быстро вписывать в игру своего нового голкипера.
Лучшие прогнозы на футбол.
«Айнтрахт» довольно крепкая и дерзкая команда, она может дать бой «Баварии». Думаю, что после не совсем удачного матча с «Кёльном» мюнхенцы понимают, что им надо прибавлять. Мне нравится ставка на победу «Баварии» с форой (-1.5)», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 8.80.
Прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт» с коэффициентом 2.73.
Дуарте: был впечатлён, какой большой клуб «Спартак».
Прогноз на матч «Эмполи» — «Торино» с коэффициентом 3.05.
Сёмин: не могу сказать, кто лучше — Промес или Малком.
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