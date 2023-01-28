«Престон» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка Англии «Престон» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» и ТМ 4.5 за 1.74.
«Шпоры», кажется, достаточно быстро пришли в себя после упущенной победы в игре с «Ман Сити». С «Фулхэмом» они выглядели лучше, чем предполагалось, и продемонстрировали, что с моральной составляющей проблем у команды нет.
Лучшие прогнозы на футбол.
В Престоне наверняка выйдет состав, близкий к основному – всё-таки до следующего матча в АПЛ больше недели, так что ниже определённого уровня команда не опустится, но и переусердствовать, думаю, не будет.
У середняка Чемпионшипа «Престона» немаленькие кадровые проблемы – в лазарете 4-5 игроков основы, плюс получил повреждение только что арендованный у «Ман Сити» Лиам Делап.
Скорее всего, «шпоры» одержат здесь победу на классе, но чего-то сверхъестественного в их исполнении мы не увидим», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 8.80.
Прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт» с коэффициентом 2.73.
Дуарте: был впечатлён, какой большой клуб «Спартак».
Прогноз на матч «Эмполи» — «Торино» с коэффициентом 3.05.
Сёмин: не могу сказать, кто лучше — Промес или Малком.
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