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«Динамо» Минск — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 28 января

«Динамо» Минск — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 28 января
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Торпедо».

Ставка: ничья за 3.85.

«Торпедовцы прибыли в Минск в отличном настроении после уверенной победы в четверг в Москве над «Спартаком» — 4:0. Волжане просто «смяли» москвичей, доказав, что они не готовы останавливаться на достигнутом (четвёртое место на Западе) и не прочь ещё пошуметь в регулярном чемпионате. Дружина Ларионова догнала уже по очкам не только столичный ЦСКА, но и идущий в таблице вторым ярославский «Локомотив». В настоящий момент «Торпедо» по набранным очкам уступает только явному лидеру – питерскому СКА. И это при том, что, по сути, у Ларионова нет опыта работы главным тренером. Отличная работа Профессора.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Минчане в тот же четверг гостили в Мытищах, где с такой же разницей в счёте (5:1) одолели «Куньлунь». В предстоящем матче предстоит серьёзная борьба, и думаю, что победитель будет определён за пределами основного времени. Так что ставлю на ничью в основное время», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

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