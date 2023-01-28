«Динамо» Минск — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 28 января

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Торпедо».
Ставка: ничья за 3.85.
«Торпедовцы прибыли в Минск в отличном настроении после уверенной победы в четверг в Москве над «Спартаком» — 4:0. Волжане просто «смяли» москвичей, доказав, что они не готовы останавливаться на достигнутом (четвёртое место на Западе) и не прочь ещё пошуметь в регулярном чемпионате. Дружина Ларионова догнала уже по очкам не только столичный ЦСКА, но и идущий в таблице вторым ярославский «Локомотив». В настоящий момент «Торпедо» по набранным очкам уступает только явному лидеру – питерскому СКА. И это при том, что, по сути, у Ларионова нет опыта работы главным тренером. Отличная работа Профессора.
Лучшие прогнозы на КХЛ.
Минчане в тот же четверг гостили в Мытищах, где с такой же разницей в счёте (5:1) одолели «Куньлунь». В предстоящем матче предстоит серьёзная борьба, и думаю, что победитель будет определён за пределами основного времени. Так что ставлю на ничью в основное время», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 8.80.
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Прогноз на матч «Миннесота» — «Баффало» с коэффициентом 3.20.
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Прогноз на матч «Куньлунь» — «Спартак» с коэффициентом 2.30.
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