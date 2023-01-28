«Аккрингтон Стэнли» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на игру Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка Англии «Аккрингтон Стэнли» — «Лидс».
Ставка: победа «Лидса» с форой (-1) за 1.59.
«Лидс» прибавил в последнее время. Команда Джесси Марша хорошо выглядела и с «Пэласом», и «Кардифф» разгромила, забив пять, и «Брентфорду» не позволила ни разу пробить в створ своих ворот. Понятно, что качества порой не хватает, но в целом, кажется, йоркширцы пусть и лишь в январе встали наконец на правильный путь. Скорее всего, того, что команда в последнее время демонстрирует, ей хватит для того, чтобы остаться в Премьер-лиге. Ну а потом нужно будет хорошо поработать на трансферном рынке.
Лучшие прогнозы на футбол.
«Аккрингтон» — команда, борющаяся за выживание в третьем по счету английском дивизионе и ничем примечательным не отличается. Более того, 41 пропущенный мяч в 25 играх намекает на проблемы в игре без мяча», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 8.80.
Прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт» с коэффициентом 2.73.
Дуарте: был впечатлён, какой большой клуб «Спартак».
Прогноз на матч «Эмполи» — «Торино» с коэффициентом 3.05.
Сёмин: не могу сказать, кто лучше — Промес или Малком.
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