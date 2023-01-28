«Жирона» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на игру 19-го тура Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 19-го тура Примеры «Жирона» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» и ТМ 3.5 за 2.65.
«Жирона» идёт 11-й в турнирной таблице, а «Барселона» на первом месте. Хозяева попытаются что-то противопоставить сильнейшей команде своего региона. Какие-то шансы у них есть, потому что у «Барселоны» сложный график матчей.
Лучшие прогнозы на Примеру.
Роберт Левандовски и Ферран Торрес пропустят этот матч из-за дисквалификации, поэтому без них забивать «Барселоне» будет куда сложнее. Поэтому в этой игре я хочу поставить на победу «Барсы» через тотал меньше 3.5. К тому же «Барселона» очень мало пропускает. Вполне возможно, что она не пропустит в этой встрече, но и сама не забьёт много голов», — сказал Вишневский.
Экспресс с коэффициентом 8.80.
Прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт» с коэффициентом 2.73.
Дуарте: был впечатлён, какой большой клуб «Спартак».
Прогноз на матч «Эмполи» — «Торино» с коэффициентом 3.05.
Сёмин: не могу сказать, кто лучше — Промес или Малком.
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