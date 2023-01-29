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«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: эксперты назвали шансы команд в матче Примеры

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: эксперты назвали шансы команд в матче Примеры
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29 января состоится матч испанской Примеры «Реал» (Мадрид) — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на «Оkko Спорт».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на победу команды Карло Анчелотти в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Реала Сосьедад» оценены в 5.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.

Букмекеры считают, что матч «Реал» (Мадрид) — «Реал Сосьедад» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.94.

Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.92.

Экспресс с коэффициентом 10.38.

Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.75.

Агент Малкома сообщил, что бразилец останется в «Зените».

Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.

Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк перешёл в «Антверпен».

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