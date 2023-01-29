«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: эксперты назвали шансы команд в матче Примеры

29 января состоится матч испанской Примеры «Реал» (Мадрид) — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на «Оkko Спорт».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на победу команды Карло Анчелотти в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Реала Сосьедад» оценены в 5.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.
Букмекеры считают, что матч «Реал» (Мадрид) — «Реал Сосьедад» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.94.
Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.92.
Экспресс с коэффициентом 10.38.
Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.75.
Агент Малкома сообщил, что бразилец останется в «Зените».
Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.
Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк перешёл в «Антверпен».
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