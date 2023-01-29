Стефанос Циципас — Новак Джокович: прогноз Анны Чакветадзе на финал Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Анна Чакветадзе дала прогноз на финальный матч Australian Open Стефанос Циципас — Новак Джокович.
Ставка: ТБ 3.5 сета за 1.76.
«Заключительный матч Australian Open – 2023. Новак Джокович подходит к финалу в сумасшедшей форме. И, конечно, все будут удивлены, если он не возьмёт титул. Три подряд очень запоминающихся матча выдал Джокович, в которых просто громил оппонентов. Досталось и де Минору, и Рублёву, и Полу. Но всё-таки в финале соперник будет гораздо тяжелее. Циципас тоже сейчас близок к потолку своих возможностей, играет прекрасно и разнообразно.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Считаю, что есть чем цепляться греку в этом матче. Тот же Рублёв подошёл к игре с Новаком совсем выжатым после триллера с Руне. Здесь Стефанос будет свежее и ментально, и физически. У него классно летела подача с Хачановым, много эйсов настрелял. Не забываем об их отношениях на «Шлемах»: Новак оба раза выигрывал в пяти сетах, в том числе в финале «Ролан Гаррос».
Предполагаю, что минимум четыре сета мы в этом матче увидим. Джокович уже чуть отвык от серьёзного сопротивления. Здесь, возможно, ему нужно будет перестраиваться в некоторых моментах», — сказала Чакветадзе.
Экспресс с коэффициентом 10.38.
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