Циципас — Джокович: ставка Надежды Петровой с коэффициентом 3.45 на финал Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на финал Australian Open Стефанос Циципас — Новак Джокович.
Ставка: победа Джоковича в четырёх сетах за 3.45.
«Финал первого турнира «Большого шлема» нового сезона. Мотивация у игроков запредельная, на кону не только весьма приличные призовые, но и первая строчка рейтинга ATP. И если для грека Стефаноса Циципаса это шанс впервые оказаться на вершине мировой классификации, то для серба Новака Джоковича это всего лишь возвращение на былые позиции. Если Джокович победит, он завоюет 10-й титул на Открытом чемпионате Австралии (до этого у него 9 побед в 10 финалах этого турнира) и 22-й на всех мэйджорах.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Дорога в финал у Джоковича получилась легче, чем у Циципаса. Ничуть не смутила серба проблема с ногой. На протяжении всего турнира он проиграл лишь один сет малоизвестному Энцо Куако, а всех остальных Новак обыграл «под ноль». И нашего Андрея Рублёва тоже, позволив тому выиграть лишь семь геймов за весь матч. А вот Циципас проиграл три сета – два из них Яннику Синнеру в четвёртом круге и один в полуфинале нашему Карену Хачанову на тай-брейке.
У Джоковича достаточно ощутимое преимущество в личных встречах – 10 побед из 12 матчей, дважды серб переиграл грека в турнирах «Большого шлема», и было это оба раза в Париже. В том, что и сейчас выиграет Джокович, у меня сомнений нет. Единственное, что сможет Циципас, так это «зацепить» один сет. Так что моя ставка — победа Джоковича со счётом 3:1», — сказала Петрова.
Экспресс с коэффициентом 10.38.
Кафельников: я хотел, чтобы в финале Аustralian Open победила Рыбакина.
Стало известно, сколько заработала Соболенко за победу на Australian Open.
Тарпищев высказался о русском финале юниорского Australian Open.
- 29 января 2023
-
09:00
-
08:30
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 28 января 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
06:42
- 27 января 2023
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30