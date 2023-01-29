«Бавария» — «Айнтрахт»: результат матча Бундеслиги, как сыграли, кто победил, голы

28 января проходил матч 18-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Бавария» и «Айнтрахт». Игра завершилась со счётом 1:1.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 34-й минуте Лерой Зане вывел «Баварию» вперёд после передачи Томаса Мюллера. На 69-й минуте Рандаль Коло Муани сравнял счёт. Отметим, что гол француза был забит после единственного удара «Айнтрахта» в створ ворот «Баварии».
«Бавария» единолично лидирует в чемпионате Германии, набрав 37 очков после 18 туров. Клуб опережает «Унион» на одно очко, «Лейпциг» — на два, а «Фрайбург» — на три. «Айнтрахт» находится на пятой строчке в турнирной таблице. Команда из Франкфурта набрала 32 очка в сезоне.
Экспресс с коэффициентом 10.38.
Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.75.
Агент Малкома сообщил, что бразилец останется в «Зените».
Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.
Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк перешёл в «Антверпен».
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