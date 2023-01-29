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«Милан» — «Сассуоло»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

«Милан» — «Сассуоло»: прогноз Егора Титова на матч Серии А
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» — «Сассуоло» в 20-м туре итальянской Серии А сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 3 за 2.03.

«Пять матчей «Милан» уже не может выиграть. И только в одном из них он пропустил меньше двух мячей. Вылетели из Кубка Италии, проиграли в одни ворота Суперкубок «Интеру» — 0:3. В последнем туре унизительно проиграли «Лацио» — 0:4. Если не встряхнуть команду, то так можно лишиться места в четвёрке, борьба плотная, а впереди возобновление еврокубков. Раньше пропускали, но атака выручала. Сейчас плохо по всем фронтам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, после игры в Риме был серьёзный разговор с футболистами. «Милан» возвращается на «Сан-Сиро» и обязан сыграть гораздо сильнее, чем во всех последних матчах. Игроки должны показать максимальный уровень концентрации. Болельщики не поймут, если в обороне снова будет проходной двор. Пора уже «Милану» сыграть сзади «на ноль».

«Сассуоло» после возобновления сезона ещё ни разу не выиграл. Команда тоже далеко не на пике. С такой «Милан» должен справляться. Но я всё-таки поставлю на тотал меньше 3 мячей. Если миланцы забьют первыми, а они будут очень стараться, то затем аккуратно сыграют сзади, чтобы не допустить новых провалов. Игра будет на результат», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 10.38.

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