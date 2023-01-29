«Брайтон» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Брайтон» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.51.
«Брайтон» здорово проводит нынешний сезон и вполне по делу претендует на еврокубковые места в АПЛ, идя шестым на данный момент. Недавно клуб в рамках чемпионата уже крупно обыгрывал красных и надеется ещё раз подтвердить, что нынешний «Ливерпуль» не считается грозой середняков. Коллектив качественно смотрится по всем линиям и особенно радует в нападении, много создавая и отличаясь высокой реализацией.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Ливерпулю» откровенно не удаётся этот сезон, и команда все больше разочаровывает. В атаке нет былой бодрости и агрессии, а в обороне стали появляться бреши и нелепые ошибки, которые приводят к неутешительным результатам. Однако красные считаются грандом английского футбола и в любой ситуации стараются сыграть исключительно на победу, рассчитывая на свой опыт и класс.
Я считаю, что рано или поздно череда неудачных матчей «Ливерпуля» должна прерваться и «Брайтону» не стоит расслабляться после недавней победы над ним в чемпионате. Этот проигрыш должен добавить мотивации красным для реванша, и они прибудут в Брайтон с целью доказать, что это была просто случайность. Да, хозяева поборются за путёвку в следующий раунд, но я считаю, что победу одержит именно приезжий коллектив», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 10.38.
Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.75.
Агент Малкома сообщил, что бразилец останется в «Зените».
Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.
Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк перешёл в «Антверпен».
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