«Барыс» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Динамо» (Москва).



Ставка: «Барыс» не проиграет и ТМ 5.5 за 2.30.



«Барыс», конечно, тянется в нитку и выпрыгивает из штанов, но пока вернуться в зону плей-офф своей Восточной конференции не может. Конкуренция там действительно ломовая, и важнейшее значение приобретают календарные тонкости по назначению соперников – как сейчас, так и, особенно, в последних турах регулярного сезона.



Лучшие прогнозы на сегодня.



На этот раз соперник выпал казахстанцам не из лёгких, но тем не менее «съедобный». Потому что два предыдущих матча выдались для бело-голубых не слишком удачными, да ещё их атака почему-то начала скромничать. Да, конечно, соперники в тех матчах были не чета «Барысу», зато теперь в Астане у «Динамо» будет уже третий матч выездной серии.



В общем, «Барысу» деваться некуда, а «Динамо» есть куда – это и должно стать определяющим в предстоящей битве. Не думаю, что казахстанских болельщиков ждёт голевая россыпь, неоткуда ей с таким динамовским нападением взяться. Предположу, что тотал не превысит 5.5. А по итогам игры хозяева наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 10.38.



Прогноз на матч «Амур» — «Сибирь» с коэффициентом 2.65.



Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» отказались надевать форму с ЛГБТ-символикой на раскатку.



Прогноз на матч «Торонто» — «Вашингтон» с коэффициентом 2.10.