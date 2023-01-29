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«Вальядолид» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

«Вальядолид» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч Примеры
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Вальядолид» – «Валенсия» в 19-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: «Вальядолид» не проиграет за 1.60.

«Важнейший матч для «Вальядолида» в ближайшем туре. Пять игр подряд команда проигрывает, не забивает вообще. Были крупные поражения от Бильбао, от «Атлетико» (Мадрид), дома проиграли «Реалу» и «Райо». Отступать команде Пачеты уже некуда. На сей раз в гости к «Вальядолиду» приезжает «Валенсия», которая в четверг играла домашний кубковый матч с «Атлетиком» (Бильбао). Много сил валенсийцы потратили. И «Валенсия» играет очень неровно, она не обыграла «Альмерию», дважды ведя в счёте. А «Вальядолид» всё-таки должен когда-то эту печальную серию прервать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Вальядолида» два ничейных результата за 18 туров. Вполне допускаю, что здесь можно сыграть лобовую ничью. Но я бы взял вариант «Вальядолид» не проиграет» за 1.6. И вряд ли это будет результативная игра, учитывая статистику команды Пачеты по забитым мячам в чемпионате. Пять матчей подряд он не забивал, хотя моменты были в каждой игре. Я смотрел встречу с «Реалом», там они очень неплохо комбинировали, но удача отвернулась, где-то выручил Куртуа. Всего 13 мячей «Вальядолид» забил. При этом он является одной из самых бескомпромиссных команд чемпионата. Всего два ничейных результата, как и у «Барсы», «Реала» и «Реала Сосьедад».

Можно попробовать поймать лобовую ничью за хороший коэффициент или же сыграть «Вальядолид» не проиграет». А ещё можно сыграть «Вальядолид» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.88. Думаю, команда Гаттузо много сил потратила в игре с «Атлетиком» (Бильбао), а до этого ещё была встреча на Суперкубок с «Реалом», да и игры в чемпионате. «Валенсия» сейчас не в порядке, и «Вальядолид» может этим воспользоваться», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.38.

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