«Вальядолид» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Вальядолид» – «Валенсия» в 19-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: «Вальядолид» не проиграет за 1.60.
«Важнейший матч для «Вальядолида» в ближайшем туре. Пять игр подряд команда проигрывает, не забивает вообще. Были крупные поражения от Бильбао, от «Атлетико» (Мадрид), дома проиграли «Реалу» и «Райо». Отступать команде Пачеты уже некуда. На сей раз в гости к «Вальядолиду» приезжает «Валенсия», которая в четверг играла домашний кубковый матч с «Атлетиком» (Бильбао). Много сил валенсийцы потратили. И «Валенсия» играет очень неровно, она не обыграла «Альмерию», дважды ведя в счёте. А «Вальядолид» всё-таки должен когда-то эту печальную серию прервать.
Лучшие прогнозы на сегодня.
У «Вальядолида» два ничейных результата за 18 туров. Вполне допускаю, что здесь можно сыграть лобовую ничью. Но я бы взял вариант «Вальядолид» не проиграет» за 1.6. И вряд ли это будет результативная игра, учитывая статистику команды Пачеты по забитым мячам в чемпионате. Пять матчей подряд он не забивал, хотя моменты были в каждой игре. Я смотрел встречу с «Реалом», там они очень неплохо комбинировали, но удача отвернулась, где-то выручил Куртуа. Всего 13 мячей «Вальядолид» забил. При этом он является одной из самых бескомпромиссных команд чемпионата. Всего два ничейных результата, как и у «Барсы», «Реала» и «Реала Сосьедад».
Можно попробовать поймать лобовую ничью за хороший коэффициент или же сыграть «Вальядолид» не проиграет». А ещё можно сыграть «Вальядолид» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.88. Думаю, команда Гаттузо много сил потратила в игре с «Атлетиком» (Бильбао), а до этого ещё была встреча на Суперкубок с «Реалом», да и игры в чемпионате. «Валенсия» сейчас не в порядке, и «Вальядолид» может этим воспользоваться», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 10.38.
Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.75.
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Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.
Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк перешёл в «Антверпен».
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