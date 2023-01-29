«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.46.



«Нефтехимик» уступил дома «Амуру», после чего пришлось выигрывать в гостях у «Автомобилиста». Прямо по поговорке: «Дурная голова ногам покоя не даёт». После победы в Екатеринбурге «химики» всё-таки влезли в зону плей-офф Восточной конференции. Таки влезли. Но тут даже не на приставном стульчике, поскольку два конкурента имеют такое же количество очков, а у «Амура» ещё и сыграно на матч меньше. Тут скорее носом в замочную скважину. Тем более что следующий соперник у «Нефтехимика» будет ничуть не слабее «Автомобилиста».



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Салават» сейчас, безусловно, далёк от оптимальной формы. И даже от просто приличной формы находится на приличном расстоянии. Но тоже в меру сил готовится к плей-офф, пытается разогнаться и выиграл два последних матча. Между прочим, у «Ак Барса» и у «Северстали», которая сейчас за два очка готова Родину продать.



«Нефтехимику» деваться некуда, но матч будет в Уфе, где «Салават» сейчас играет более чем прилично. Плюс, конечно же, матч предыдущего тура в Екатеринбурге потребовал от «химиков» выплёскиваться до донышка. Тогда как «Салават» разобрался с «Северсталью», так сказать, в рабочем порядке.



Что же у нас получается? Предположу, что матч ниже среднего по голевой составляющей. По итогам же этого противостояния хозяева наберут два очка, причём не факт, что сделают это в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 10.38.



Прогноз на матч «Амур» — «Сибирь» с коэффициентом 2.65.



Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» отказались надевать форму с ЛГБТ-символикой на раскатку.



Прогноз на матч «Торонто» — «Вашингтон» с коэффициентом 2.10.