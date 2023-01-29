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«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на встречу Кубка Англии

«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на встречу Кубка Англии
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» в 1/16 финала Кубка Англии сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (0) за 1.90.

«Всего две недели назад команды встречались в рамках чемпионата Англии, и тот матч закончился катастрофой для «Ливерпуля». «Брайтон» разгромил грозного соперника – 3:0. Провальный был матч для команды Клоппа: проиграли по всему – ударам, владению, угловым. У «Брайтона» атака в последнее время в порядке: забили 16 мячей за пять матчей. Правда, и пропускают регулярно. Но плохо, что ослабляют потихоньку команду, полузащитника сборной Бельгии только что забрал «Арсенал». Нужно в спешном порядке искать замену.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ливерпуль» сезон проваливает. По сути, остаются только Кубок Англии и Лига чемпионов. В чемпионате уже очень сложно рассчитывать даже на четвёрку. Думаю, Клопп выпустит основной состав и накачает команду. Воли ей явно не хватает. В последних пяти матчах только одна победа, да и та в переигровке Кубка Англии с «Вулверхэмптоном». Там вымучили проход в следующий раунд, сейчас не нужно те старания превращать в ничто. Нужно выложиться.

Мастерства у «Ливерпуля» достаточно, чтобы одержать победу. И должно самолюбие проявиться после 0:3 двухнедельной давности. Ставлю на гостей с форой (0)», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 10.38.

Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.75.

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