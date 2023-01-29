«Байер» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Байер» — «Боруссия» Дортмунд в 18-м туре Бундеслиги сезона-2022/3023.
Ставка: победа «Боруссии» с форой (0) за 2.07.
«В матче чемпионата Германии «Байер» примет «Боруссию» Дортмунд. Всегда, говоря о таких матчах, мы имеем в виду результативность.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Обе команды яркие и креативные, плюс никогда не закрывающиеся в обороне. Недавно «Боруссия» победила со счетом 4:3. Мне кажется, надо немного спокойней действовать. Вернулся в строй Себастьян Аллер, который уже отдал голевую передачу.
У Хаби Алонсо все не так хорошо в «Байере». Не всегда находятся аргументы. Мне кажется, что в этом матче можно делать ставку на «Боруссию» с форой (0). Не вижу я тут поражения «Боруссии». Учитывая силу контратак «Боруссии», наверняка будут варианты забить», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 10.38.
Агент Малкома сообщил, что бразилец останется в «Зените».
Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.
Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк перешёл в «Антверпен».
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