«Сельта» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» – «Атлетик» Бильбао в 19-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: индивидуальный тотал угловых «Атлетика» больше 4.5 за 1.91.
«Даже несмотря на то что «Атлетик» в четверг играл на выезде в Валенсии, думаю, Бильбао в приподнятом настроении. Команда хорошо сейчас выглядит, хоть в чемпионате и не выигрывает в четырёх матчах подряд. Но форма хорошая. Проиграли в дерби «Реалу Сосьедад», мадридскому «Реалу», но в Кубке Испании вышли в полуфинал, показав качественный футбол.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В полном порядке братья Уильямсы, хорошая середина поля, очень подвижные фланги как обороны, так и атаки. И Бильбао – одна из лучших команд чемпионата по количеству заработанных угловых. Больше корнеров заработала только «Барселона». Бильбао дома очень много подаёт угловых, но и на выезде тоже не отстаёт. Например, в недавнем матче с «Бетисом» баски переиграли севильцев – 6:3.
Думаю, что минимум пять угловых Бильбао точно подаст в матче с «Сельтой», учитывая классную игру на флангах футболистов, подключающихся к атакам, Берчиче, де Маркоса, Баленсиаги. Здорово они атаку поддерживают, кто бы там ни играл. Учитывая физическое состояние, они смогут это делать.
«Атлетик» Бильбао подаст больше 4.5 углового – хорошая история, хороший прогноз на этот матч. И коэффициент приятный – 1.91», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 10.38.
Агент Малкома сообщил, что бразилец останется в «Зените».
Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.
Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк перешёл в «Антверпен».
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