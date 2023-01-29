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«Байер» — «Боруссия» Д: ставка Александра Мостового на игру Бундеслиги

«Байер» — «Боруссия» Д: ставка Александра Мостового на игру Бундеслиги
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Бундеслиги «Байер» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: результативная ничья за 4.20.

«Байер» очень солидно проводит нынешний отрезок сезона, добыл пять побед кряду в чемпионате и уже угрожает конкурентам за еврокубковые места. Команда показывает хорошую эффективность впереди, отличается грамотной обороной и редко допускает ошибки сзади. Стремление продлить череду положительных результатов однозначно придаст «фармацевтам» мотивации, а родные трибуны станут дополнительным фактором в матче с принципиальным оппонентом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Боруссии», то клуб тоже добыл две победы после выхода с каникул, но оба раза пропускал и выигрывал с минимальным счётом. «Шмели», честно говоря, не сильно впечатлили в Майнце и могли даже уступить там. В команде пока ещё сохраняется высокий уровень атакующих действий, но к защитной линии появились вопросы. В Леверкузене дортмундцев ждёт непростое испытание, учитывая тонус и амбиции соперника.

На мой взгляд, в этом противостоянии встретятся примерно равные сейчас коллективы и шансы на успех у сторон практически одинаковые. «Байер» здорово прибавил ещё ближе к зиме и продолжил штамповать победы после каникул, однако «Боруссия» несколько опытнее и классом повыше. Считаю, что стоит ждать обоюдных выпадов, голов с обеих сторон и ничейного результата по итогу», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 10.38.

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