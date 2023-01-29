«Наполи» — «Рома»: прогноз Эдуарда Мора на матч Серии А

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Рома».



Ставка: индивидуальный тотал «Ромы» больше 2.5 жёлтой карточки за 1.47.



«Не секрет, «Наполи» — явный фаворит в Серии А, имеющий отставание от второго места в 12 очков. Учитывая, как нестабильно играют соперники неаполитанцев, то вряд ли что-то помешает «Наполи» выиграть чемпионат.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Наполи» сейчас в полном порядке. У Хвичи даже если и не идет игра, то он может отдать пас. Отлично выглядит Осимен.



«Рома», как и все команды Моуринью, играет вторым номером, провоцирует соперников. В прошлом туре обе команды играли на выезде и победили со счетом 2:0, но «Наполи» сделал это уверенно, а «Рома» даже против более слабого соперника играла вторым номером. Благо есть Дибала, который может и сам забить, и завершить контратаку.



В первую очередь я возьму ставку на то, что у «Ромы» будет ЖК больше 2,5. Эта команда постоянно ловит соперника на контратаках, играет жестко. Причем соперники ведутся на такие вещи и сами начинают играть грубо.



Не исключено, что уже в первом тайме «Наполи» забьет «Роме», да и в целом голов в этом матче может быть много. Да, «Рома» пропускает мало, но вспомните игру против «Ювентуса», который до игры с «Наполи» не пропускал восемь матчей. Пропустил первый гол, попытался атаковать и получил еще. Нечто похожее может быть и в этой игре», — сказал Мор.



Экспресс с коэффициентом 10.38.



Агент Малкома сообщил, что бразилец останется в «Зените».



Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.



Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк перешёл в «Антверпен».