Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании 29 января

«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании 29 января
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал» – «Реал Сосьедад» в 19-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет за 2.19.

«Обе команды играли на неделе в Кубке Испании, но «Сосьедад» на день раньше. Баски уступили на выезде «Барселоне» — 0:1, но здорово упирались, даже оставшись в меньшинстве ещё в первом тайме. «Реал» пропустил в самом начале встречи от «Атлетико», долгое время отыгрывался, но ушёл от поражения, а в дополнительное время дожал соседей. Значимая победа, но сил отняла много.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сосьедад» до поражения в Барселоне выиграл семь встреч подряд. Видно, что команда в полном порядке. Про «Реал» этого не скажешь. Да, где-то на мастерстве, характере удаётся вырывать победы, но лёгкости совсем не видно. Учитывая, что на подготовку было совсем мало времени, я уверен, что это будет сложнейший матч для Мадрида. А «Реал Сосьедад» заведён после вылета из Кубка Испании, там ему пришлось вдесятером долго играть. Так что будут пробовать огорчить другого гранда. Рискну поставить на то, что гости не проиграют», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 10.38.

Агент Малкома сообщил, что бразилец останется в «Зените».

Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.

Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк перешёл в «Антверпен».

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Бензема откроет второе дыхание «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Бензема откроет второе дыхание
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023