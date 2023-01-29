«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании 29 января

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал» – «Реал Сосьедад» в 19-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет за 2.19.
«Обе команды играли на неделе в Кубке Испании, но «Сосьедад» на день раньше. Баски уступили на выезде «Барселоне» — 0:1, но здорово упирались, даже оставшись в меньшинстве ещё в первом тайме. «Реал» пропустил в самом начале встречи от «Атлетико», долгое время отыгрывался, но ушёл от поражения, а в дополнительное время дожал соседей. Значимая победа, но сил отняла много.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Сосьедад» до поражения в Барселоне выиграл семь встреч подряд. Видно, что команда в полном порядке. Про «Реал» этого не скажешь. Да, где-то на мастерстве, характере удаётся вырывать победы, но лёгкости совсем не видно. Учитывая, что на подготовку было совсем мало времени, я уверен, что это будет сложнейший матч для Мадрида. А «Реал Сосьедад» заведён после вылета из Кубка Испании, там ему пришлось вдесятером долго играть. Так что будут пробовать огорчить другого гранда. Рискну поставить на то, что гости не проиграют», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 10.38.
Агент Малкома сообщил, что бразилец останется в «Зените».
Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.
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