«Наполи» — «Рома»: ставка Романа Павлюченко на матч Серии А в Неаполе

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Рома».



Ставка: победа «Наполи» с форой (-1) за 2.43.



«Наполи» не заметил недавней осечки в матче с «Интером» и продолжил свой мощный поход к завоеванию титула в этом сезоне. Команда очень хороша по всем параметрам, радует качеством атаки и не забывает при этом про оборону. На мой взгляд, в нынешнем розыгрыше Серии А вряд ли найдётся конкурент, который сможет оспорить лидерство у неаполитанцев, учитывая их заряженность на каждую игру и текущие кондиции футболистов.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Что касается «Ромы», то клуб старается не отставать от главных действующих лиц и пытается завоевать место в зоне Лиги чемпионов. Сейчас римляне набрали неплохой тонус и идут без поражений, однако в целом клуб не выглядит особенно конкурентно в противостояниях с топами таблицы. «Волки» больше склонны к прагматизму и нечасто радуют массированными атаками и серьёзной результативностью.



На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать особой интриги и всё завершится вполне предсказуемо. «Наполи» сейчас намного сильнее всех остальных участников чемпионата и вряд ли допустит осечку на своём поле. «Рома» неплохо играет против равных и менее классных противников, но в гостях у лидера может и не устоять. Считаю, что неаполитанцы не испытают никаких проблем с набором трёх очков и сделают это в убедительной манере», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 10.38.



Агент Малкома сообщил, что бразилец останется в «Зените».



Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.



Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк перешёл в «Антверпен».