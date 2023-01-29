«Наполи» — «Рома»: ставка Романа Павлюченко на матч Серии А в Неаполе

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Рома».
Ставка: победа «Наполи» с форой (-1) за 2.43.
«Наполи» не заметил недавней осечки в матче с «Интером» и продолжил свой мощный поход к завоеванию титула в этом сезоне. Команда очень хороша по всем параметрам, радует качеством атаки и не забывает при этом про оборону. На мой взгляд, в нынешнем розыгрыше Серии А вряд ли найдётся конкурент, который сможет оспорить лидерство у неаполитанцев, учитывая их заряженность на каждую игру и текущие кондиции футболистов.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается «Ромы», то клуб старается не отставать от главных действующих лиц и пытается завоевать место в зоне Лиги чемпионов. Сейчас римляне набрали неплохой тонус и идут без поражений, однако в целом клуб не выглядит особенно конкурентно в противостояниях с топами таблицы. «Волки» больше склонны к прагматизму и нечасто радуют массированными атаками и серьёзной результативностью.
На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать особой интриги и всё завершится вполне предсказуемо. «Наполи» сейчас намного сильнее всех остальных участников чемпионата и вряд ли допустит осечку на своём поле. «Рома» неплохо играет против равных и менее классных противников, но в гостях у лидера может и не устоять. Считаю, что неаполитанцы не испытают никаких проблем с набором трёх очков и сделают это в убедительной манере», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 10.38.
Агент Малкома сообщил, что бразилец останется в «Зените».
Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.
Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк перешёл в «Антверпен».
- 29 января 2023
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:06
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 28 января 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00