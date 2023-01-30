«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: результат матча Примеры, как сыграли, кто победил

Мадридский «Реал» не сумел обыграть «Реал Сосьедад» в домашней встрече 19-го тура Ла Лиги. Игра состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 0:0.
Лучшие прогнозы на футбол.
На 13-й минуте бразильский форвард мадридцев Винисиус получил мяч на углу штрафной площади соперника, обыграл защитника и был близок к тому, чтобы поразить ворота соперника, однако мяч после его удара прошёл мимо. Спустя три минуты гости также имели неплохую возможность, чтобы открыть счёт, однако удар Асьера Ильярраменди также не достиг цели. Во втором тайме зрители также не увидели забитых мячей — безголевая ничья.
Экспресс с коэффициентом 9.44.
Прогноз на матч «Витория Гимарайнш» — «Шавиш» с коэффициентом 3.30.
Гайч покинул расположение ЦСКА для медосмотра в «Вероне».
Воспитанник «Барселоны» может перейти в «Пари НН».
- 30 января 2023
-
06:00
-
05:00
- 29 января 2023
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:06
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 28 января 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00