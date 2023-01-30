«Динамо» Минск – «Куньлунь РС»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 30 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – «Куньлунь РС»



Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.35.



«В принципе, минчане и «Куньлунь» сейчас отличаются только одним: первые могут попасть в плей-офф, для вторых это является фантастикой. Но какая же в итоге разница в психологии! Подозреваю, что минчане не добрали энное количество очков как раз потому, что эти очки им были нужны как воздух. Тогда как «Куньлунь» играет в своё удовольствие.



Лучшие прогнозы на КХЛ.



То есть в предстоящем матче, как ни крути, психологическое преимущество будет на стороне гостей. На стороне китайских товарищей ещё и статистика: все три предыдущих междусобойчика нынешнего сезона завершились гостевыми победами. И вообще гости выиграли пять из шести последних противостояний вне зависимости от места их проведения.



В остальном на момент написания прогноза всё в относительном спокойствии. «Зубры» на восьмом месте, наверху, на одно очко выше, «Спартак», ниже тоже на одно – «Северсталь». Никто не может спокойно спать, а красно-белые при этом ещё и вздрагивают по ночам, вспоминая, как хорошо они сидели по ходу сезона.



Предположу достаточно средний по голевой насыщенности матч с тоталом, превышающим 4,5. Но поскольку хозяева продолжают находиться в ситуации «Хоть сам ложись», то именно они даже не наберут, а выстрадают и вымучают у «Куньлуня» столь нужные им два очка. И не факт, что в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.44.



Прогноз на матч СКА — «Торпедо» с коэффициентом 2.95.



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Прогноз на матч «Динамо» Мн — «Куньлунь» с коэффициентом 2.40.