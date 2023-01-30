«Динамо» Минск — «Куньлунь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 30 января

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Куньлунь».
Ставка: победа «Динамо» Минск за 1.68.
«Минское «Динамо» продолжает отчаянную борьбу за место в кубковой восьмёрке Запада. Команда из Беларуси лишь на одно очко отстаёт от «Спартака» и «Северстали» и на данный момент идёт девятой. Нужно обязательно брать максимум очков, тем более что для «Куньлуня» всё в таблице предельно ясно. Команда не попадает в плей-офф и через месяц завершит сезон.
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Тем не менее «мытищинские китайцы» славятся своей неуступчивостью, хотя дома, в Мытищах, они выглядят традиционно мощнее, тем не менее в гостях тоже могут постараться попортить нервов сопернику и с ними нужно играть предельно строго и внимательно. Те же динамовцы Москвы недавно оступились дома, не сумев удержать преимущество в две шайбы, и пропустили в самой концовке. Да, в итоге-то москвичи всё же выиграли, но могли это сделать без таких нервов.
Минчане такого не допустят, и я уверен, что они смогут одолеть соперника в основное время. Ставлю на такой исход», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 9.44.
Прогноз на матч СКА — «Торпедо» с коэффициентом 2.95.
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Прогноз на матч «Динамо» Мн — «Куньлунь» с коэффициентом 2.40.
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