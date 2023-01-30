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CКА — «Торпедо»: смотреть онлайн бесплатно матч КХЛ, прямая трансляция

CКА — «Торпедо»: смотреть онлайн бесплатно матч КХЛ, прямая трансляция
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30 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ CКА — «Торпедо». Начало встречи — в 19:30 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.59. На победу «Торпедо» эксперты предлагают коэффициент 4.80.

Букмекеры считают, что матч КХЛ CКА — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.33.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.90. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Экспресс с коэффициентом 9.44.

Прогноз на матч СКА — «Торпедо» с коэффициентом 2.95.

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Прогноз на матч «Динамо» Мн — «Куньлунь» с коэффициентом 2.40.

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