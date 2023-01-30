CКА — «Торпедо»: смотреть онлайн бесплатно матч КХЛ, прямая трансляция

30 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ CКА — «Торпедо». Начало встречи — в 19:30 мск.
Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL Prime.
Лучшие прогнозы на КХЛ.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.59. На победу «Торпедо» эксперты предлагают коэффициент 4.80.
Букмекеры считают, что матч КХЛ CКА — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.33.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.90. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.
Экспресс с коэффициентом 9.44.
Прогноз на матч СКА — «Торпедо» с коэффициентом 2.95.
Терещенко: «Вашингтон» не позволит Овечкину покинуть НХЛ.
Прогноз на матч «Динамо» Мн — «Куньлунь» с коэффициентом 2.40.
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