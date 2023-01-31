«Интер» — «Аталанта»: эксперты назвали фаворита матча Кубка Италии

31 января состоится матч 1/4 финала Кубка Италии «Интер» — «Аталанта». Начало игры — в 23:00 мск.
Прямую трансляцию матча покажет «ОККО Спорт».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить в букмекерских конторах на победу команды Симоне Индзаги можно с коэффициентом 2.03, а шансы «Аталанты» оценены в 4.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.
Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Аталанта» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.13.
Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.69. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.17.
Экспресс с коэффициентом 8.25.
Прогноз на матч «Унион» — «Вольфсбург» с коэффициентом 2.40.
Дженнаро Гаттузо уволен с поста главного тренера «Валенсии».
Прогноз на матч «Интер» — «Аталанта» с коэффициентом 2.70.
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