«Трактор» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.90.
«У «Трактора» все хорошо. У «Трактора» настолько все хорошо, что когда надо выигрывать кровь из носу, челябинцы продувают пять матчей из шести последних, влетают в Казани с грохотом и всухую и укрепляются на последнем месте Восточной конференции. Причем солидно так укрепляются, с интервалом от предпоследнего, который за одну игру не ликвидируешь, и с «лишними» сыгранными матчами. В общем, все хорошо, и «Динамо» вполне может стать тем милосердным собратом, который прекратит челябинские мучения контрольным выстрелом в голову.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Бело-голубым ведь очки нужны если и меньше, чем «Трактору», то ненамного. Сам факт наличия нижегородского «Торпедо» выше москвичей в турнирной таблице их сильно нервирует. И если эту проблему не решить с помощью последней команды Востока, то с кем, черт побери, ее вообще решать?
В нынешнем сезоне «Трактор» напоминает пациента реанимации, жизнь которого поддерживается мощной аппаратурой и конскими дозами лекарств. Периодически происходит улучшение: вот сам задышал, вот лицо порозовело. Потом хлоп – и опять последнее место. Воет сирена, реанимационная бригада бежит запускать сердце. И все начинается по новой. Конечно, «Трактор» постарается цепляться до самого завершения регулярки, вот только цеплялка уже совсем не работает.
Учитывая вышеизложенное, прогнозирую предстоящий матч ниже среднего по голевой составляющей, с тоталом, не превышающим 6,5. По итогам этого матча «Динамо», скорее всего, наберет два очка. Причем «Трактор» вполне может выстрадать одно, но оно ему все равно не поможет», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 8.25.
Прогноз на матч «Коламбус» — «Вашингтон» с коэффициентом 1.85.
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Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» с коэффициентом 2.54.
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