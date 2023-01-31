Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ньюкасл» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка лиги

«Ньюкасл» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка лиги
Комментарии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч полуфинала Кубка Лиги «Ньюкасл» — «Саутгемптон».

Ставка: обе забьют за 2.16.

«Ньюкасл» в целом заслуженно победил в первом матче – разница в уровне двух команд была отчётливо видна. Правда, сказать, что «святые» выглядели совсем слабо, тоже нельзя. Южане наиграли как минимум на гол, а то и на два, но невезение вкупе с судейскими решениями было не на их стороне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Судя по составу в матче на Кубок Англии, Нэйтан Джонс не собирается сдаваться на милость победителю и сыграет в Ньюкасле основой. Команде нечего терять — так почему бы не бросить все силы на решающий полуфинал?

«Ньюкаслу», который оставил свои ворота в неприкосновенности в восьми матчах из последних девяти, подобный подход «Саутгемптона» может оказаться на руку. «Сороки» наверняка как минимум раз сумеют наказать чрезмерно раскрывающегося соперника.

Рискну предположить, что хотя бы раз гости всё-таки отличатся, но и удержать хозяев не смогут», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 8.25.

Прогноз на матч «Интер» — «Аталанта» с коэффициентом 2.70.

Иско продолжит карьеру в берлинском «Унионе».

Прогноз на матч «Унион» — «Вольфсбург» с коэффициентом 2.40.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон». Эдди Хау знает секретный план «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон». Эдди Хау знает секретный план
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023